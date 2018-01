Amigas de Cássia reforçam suspeita de uso de cocaína As percussionistas Elaine Moreira, a Lan Lan, e Thamyma Brasil informaram aos médicos de plantão na Casa de Saúde Santa Maria, onde Cássia Eller morreu na noite do dia 29 de dezembro, que a cantora tinha ingerido bebida alcoólica e que suspeitavam de que também tivesse usado cocaína. Os cardiologistas Marcus Vinícius de Oliveira e Jorge Francisco Castro y Perez, responsáveis pelo atendimento a Cássia, prestaram depoimento na 10ª Delegacia de Polícia na noite de domingo. Nesta segunda-feira à tarde, o delegado titular, Antônio Carlos Calazans, leu um trecho do depoimento dos médicos. Os cardiologistas afirmaram que, segundo as amigas, a cantora ?teria ingerido bebida alcoólica desde a véspera e achavam que a mesma tinha inalado cocaína?. Segundo Calazans, Marcus Vinícius e Perez confirmaram que Cássia tinha arranhões nas pernas, hematoma na cabeça e flebite (inflamação das veias) no braço esquerdo. Os médicos contaram aos policiais que Cássia chegou muito agitada ao hospital, não quis ser medicada e saiu da casa de saúde chorando e tentando ir embora, retornando em seguida, depois de ser convencida pelas amigas. Dois diretores da clínica, Mário e Gedalias Heringer, também prestaram depoimento na noite deste domingo. O diretor-presidente da clínica, Mário Lúcio Heringer, ortopedista, disse que não assistiu ao relato dos dois cardiologistas, mas conversou com eles depois do depoimento. ?Eles confirmaram que elas (Lan Lan e Thamyma) disseram que Cássia havia bebido álcool e que achavam que ela havia feito uso de cocaína. Quando Cássia chegou, eles não entraram em detalhes, porque tinham pressa em tomar logo os procedimentos adequados?, disse Heringer ao Estado. Procurado pelo Estado, Marcus Vinícius não quis dar declarações sobre o atendimento a Cássia Eller. ?Está tudo no depoimento, isso tudo é muito constrangedor?, disse o cardiologista. Nesta segunda-feira de manhã, três funcionários da casa de saúde estiveram na delegacia. Segundo Calazans, nenhum deles deu informações relevantes para a investigação das circunstâncias da morte de Cássia. Lan Lan disse informalmente à polícia e a seu advogado, Arthur Lavigne, que na manhã de sábado, dia 29, recebeu um telefonema da cantora em que ela dizia que estava passando mal. Foi, então, acompanhada de Thamyma, buscar Cássia de carro e a levou para dar uma volta. Como a cantora não melhorava, resolveu levá-la ao hospital. Lan Lan e Thamyma são esperadas para depor na próxima quinta-feira. ?Precisamos juntar os antecedentes e aguardar o laudo da necropsia?, disse Calazans. Na hipótese de ficar comprovado que a cantora foi vítima de uma mistura de álcool e drogas, o delegado diz que será preciso ?investigar a origem da droga?. Nove dias depois da morte de Cássia Eller, a polícia já ouviu 20 testemunhas. Os policiais querem reconstituir os últimos dias de vida de Cássia Eller, desde que passou no Natal com a família, em Brasília, onde também estavam a companheira, Eugênia, e o filho, Chicão. Os investigadores buscam detalhes sobre um suposto desentendimento de Cássia ainda em Brasília e sobre o comportamento da cantora na sexta-feira, véspera da morte. Há informações de que Cássia teria tido uma crise nervosa, quebrando uma porta de vidro e dois telefones. Na sexta-feira, véspera da morte, durante ensaio com a banda, Cássia começou a tomar cerveja e não parou mais até o fim do trabalho. A polícia investiga o que aconteceu entre a hora que Cássia chegou em casa, na noite de sexta-feira, e a hora da internação, na manhã de sábado.