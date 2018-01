Amigas de Cássia alertaram médicos sobre uso de cocaína Em quase uma hora e meia de entrevista, as percussionistas Elaine Moreira, a Lan Lan, e Tamyma Brasil, contaram em detalhes os últimos momentos de vida da cantora Cássia Eller, que morreu na noite do dia 29 de dezembro. Lan Lan, que levou Cássia para o hospital na companhia de Tamyma, disse que a cantora vinha sofrendo de depressão, que atribuía ao trabalho em excesso, ao sucesso e ao assédio. "Ela estava muito feliz, mas deprimida. Todos nós estávamos muito cansados". Segundo Lan Lan, Cássia estava em um processo de "autoflagelo". Na manhã do dia 29 de dezembro, Lan Lan e Tamyma receberam um telefonema de Cássia, no qual ela disse ter passado a noite muito mal e sem conseguir dormir. Lan Lan contou que a cantora estava desorientada e alcoolizada. As amigas contaram que na véspera da morte, descontrolada, Cássia chutou o aparelho de ar condicionado e vasos de plantas. Lan Lan confirmou que disse aos médicos ter uma suspeita de que a cantora tivesse usado cocaína. "Conhecendo Cássia como a gente conhecia, avisamos aos médicos como uma prevenção, para que ela fosse atendida da melhor maneira possível." A percussionista disse que Cássia não chegou ao hospital em "situação de emergência". "Ela chegou para curar uma ressaca." Cássia Eller morreu às 19h05, depois de três paradas cardíacas. No depoimento, as percussionistas disseram que a cantora estava muito irritada e agitada durante o ensaio do grupo no dia anterior à sua morte. Segundo elas, Cássia bebeu cerveja e pode ter usado cocaína. As percussionistas contaram ainda que a cantora passava por um processo terapêutico para se livrar da dependência de drogas. Lan Lan negou que tivesse um relacionamento amoroso com a artista, como relatou o pai da artista, Altair Eller. Na semana que vem, serão ouvidos a companheira de Cássia, Maria Eugênia Vieira Martins, o pai e uma das irmãs, Carla Eller.