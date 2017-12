América Latina não é prioridade no Orçamento de Bush A diplomacia do etanol é a grande esperança do governo do presidente americano, George W. Bush, para se reaproximar da América Latina, mas democratas acreditam que o esforço não será suficiente para reverter anos de desinteresse. Na proposta de Orçamento do ano fiscal 2008 que Bush encaminhou ao Congresso, a verba total do Departamento de Estado para programas do Hemisfério Ocidental - incluindo assistência, ajuda tecnológica, militar, pesquisa e outros - é de US$ 1,6 bilhão. Só para comparar, US$ 1,5 bilhão é o que os EUA gastam em cinco dias no Iraque. "O Orçamento não é uma grande prova do compromisso com a América Latina, ele dá uma idéia de quais são as reais prioridades do governo", diz Dan Restrepo, diretor do Projeto das Américas no Centro de Progresso Americano. "O Egito recebe US$ 2 bilhões por ano do governo americano, enquanto a América Latina recebe US$ 1,6 bilhão", diz o deputado democrata William Delahunt. "Precisamos reavaliar nossas prioridades?, completou. Cooperação Em uma apresentação para congressistas há duas semanas, logo após a viagem do subsecretário de Estado Nicholas Burns ao Brasil, integrantes do departamento afirmaram que o governo Bush pretende destinar cerca de US$ 15 milhões para o programa Brasil-EUA de cooperação em etanol. Os recursos viriam do governo americano, da missão americana na Organização dos Estados Americanos (OEA), do Banco Interamericano de Desenvolvimento a Fundação ONU. O dinheiro seria usado nas iniciativas de pesquisa, desenvolvimento, padrões, enquanto o investimento em infra-estrutura viria do setor privado e instituições multilaterais. "Trata-se de uma ótima iniciativa do governo, mas são necessários mais recursos para tirar o projeto do papel", afirma um assessor de um congressista.