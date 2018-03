América do Sul investirá US$14 bi em infraestrutura até 2022

São 31 projetos que receberão investimentos conjuntos dos 12 países da América do Sul no valor total de 13,652 bilhões de dólares. Os recursos virão de organismos internacionais e dos próprios países sul-americanos.

As prioridades foram traçadas após reunião entre ministros dos países no Conselho Sul-Americano de Infraestrutura e Planejamento (Cosiplan), realizada em Brasília, e presidida pela ministra do Planejamento brasileira, Miriam Belchior.

"São projetos nacionais que já têm a sua garantia financeira definida. Para essa agenda prioritária, vamos trabalhar com organismos internacionais, mas também com a receita de cada um dos países", disse ela a jornalistas.

O conjunto de obras inclui um corredor ferroviário bioceânico entre Argentina, Brasil, Chile e Paraguai, além da conexão ferroviária entre Argentina, Paraguai e Uruguai.

Foi criado também um grupo para discussão sobre telecomunicações, com prioridade para a banda larga e a criação de um anel óptico conectando todos os países da América do Sul.

"LIÇÃO DE CASA"

A ministra brasileira ressaltou a necessidade de elevados investimentos em infraestrutura na região, mas destacou o bom momento das economias sul-americanas diante da crise econômica internacional.

"A despeito de nossas condições um tanto melhores que outras condições mundiais, estamos fazendo nossa lição de casa", disse. "(Mas) ainda há muito a ser feito."

Os presidentes sul-americanos deverão se reunir em Caracas durante a reunião da Cúpula dos Estados Latino-Americanos e Caribenhos, que terá início na sexta-feira.

(Por Hugo Bachega)