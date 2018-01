Ameaças podem ter partido de Santos Desde que tomou conhecimento das ameaças que senadores e deputados do Partido dos Trabalhadores vêm recebendo via Internet, ainda no decorrer de dezembro, a Polícia Federal começou a investigar o assunto. As diligências, segundo informou o delegado Cássio Luís Guimarães Nogueira, da PF de Santos, iniciaram-se no dia 12 de dezembro, quando o deputado federal Aloízio Mercadante (PT) recebeu mensagem por e-mail, em seu gabinete, assinada pela suposta organização Frente de Ação Revolucionária Brasileiras(Farb), afirmando que ele seria morto em determinada data daquele mês. De imediato, os peritos da PF, em Brasília, fizeram um rastreamento no computador do parlamentar, descobrindo a origem do endereço eletrônico, que teria supostamente partido de Santos, uma vez que o protocolo de Internet (IP) seria do provedor mantido pelo Sistema A Tribuna de Comunicação. De acordo com o delegado, no rastreamento feito nos equipamentos do provedor, constatou-se que os protocolos de Internet (IP) foram apenas copiados. Segundo informou o encarregado da Internet A Tribuna, Marcello Martin, não houve registro de conexões feitas nos horários de envio das mensagens encaminhadas ao deputado Mercadante. "Existem programas que permitem que se acesse qualquer site com um IP fantasma", disse, lembrando que, de qualquer maneira, o provedor, que conta com quase 10 mil assinantes, está à disposição da PF para qualquer tipo de investigação. "Só nos resta aguardar a presença dos peritos de Brasília, que até o final desta semana devem vir a Santos, a fim de confirmar todos esses dados", destacou o delegado, salientando que a PF está mais preocupada em identificar o responsável por provocar transtornos à tranqüilidade das pessoas ameaçadas, que propriamente no conteúdo das mensagens encaminhadas pela suposta organização.