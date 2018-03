Ameaçados de morte serão protegidos pelo governo

No início da tarde de hoje, um grupo destacado pelos ministérios da Justiça, Desenvolvimento Agrário, Secretaria Especial da Presidência e de Direitos Humanos, iniciou a discussão da estratégia que será adotada para proteger o grupo. Além do envio de homens para proteger pessoas 24 horas por dia, é cogitada a possibilidade de transferência de alguns nomes da lista. Considerada extrema, essa medida será adotada somente em casos específicos, como testemunhas ou quando a proteção for difícil de ser garantida.

Os detalhes da operação serão mantidos sob sigilo. Já está certo, porém, que nos próximos dias uma ação com duplo objetivo - proteção das vítimas e detenção dos responsáveis pelos assassinatos - será desencadeada. Por enquanto, sabe-se apenas que a missão será formada por integrantes de vários ministérios e que terá de contar com o aval das autoridades locais.

Os trinta nomes constam de uma relação maior, apresentada hoje pela Comissão Pastoral da Terra (CPT) à Secretária de Direitos Humanos da Presidência da República, Maria do Rosário. O documento original contém 1.855 nomes de pessoas que foram ameaçadas em conflitos agrários nos últimos 10 anos. Mas da lista apresentada pela CPT, 42 pessoas já foram mortas e 207 receberam ameaças repetidas vezes. São necessários cerca de oito homens para fazer a escolta de cada pessoa ameaçada.