Ameaça de bomba esvazia Ministério da Fazenda Uma ameaça de bomba no Ministério da Fazenda provocou hoje à tarde um tumulto na porta do prédio, para onde foram deslocadas cinco viaturas do Corpo de Bombeiro, além de policiais. O prédio está sendo isolado e a entrada ao edifício foi proibida. O Corpo de Bombeiros ainda não informou em qual andar há a ameaça de bomba. O ministro Guido Mantega não está no prédio, pois se encontra em uma reunião com a ministra-chefe da Casa Civil, Dilma Rousseff, no Palácio do Planalto.