Ambulantes reclamam de público menor em protesto na Paulista

A Polícia Militar ainda não divulgou uma estimativa de quantas pessoas compareceram à Avenida Paulista. Mas, enquanto o público vibra a cada voto pelo impeachment veiculado pelos telões, entre os vendedores de adereços e traquitanas o entusiasmo é bem menor: eles fizeram os estoques apostando na lotação da manifestação anterior, que parece não ter se repetido.

Um deles tinha o semblante tão cabisbaixo quanto o do ex-presidente Lula estampado nos pixulecos infláveis que ele expunha em um varal. "Eu trouxe cem unidades e, se vendi 30, foi muito. E tive de reduzir o preço de 20 para 10 reais."

As bandeiras do Brasil, mesmo servindo também aos dias de jogo de futebol, nao tiveram melhor sorte nas mãos do vendedor Emerson Souza. Até as 19h, ele havia vendido metade do esperado. "Quis vender a R$20, estou tendo que aceitar R$10. Na rua 25 de Março, consigo vender por R$13,50."

Para o jornaleiro Gilmar Prates, dono de uma banca em frente ao prédio da Gazeta, a manifestação na via atrapalhou a venda de jornais e revistas, mas por outro lado fez aumentar o consumo de outros itens ali expostos, sobretudo bebidas. "Espero que as pessoas voltem a ter confiança e gastar mais. As pessoas ficaram sem dinheiro e deram uma boa segurada. Elas têm medo", disse.

Movimentação. A concentração de manifestantes pelo impedimento da presidente Dilma Rousseff se aglutina principalmente na quadra da avenida Paulista onde está o prédio da Fiesp, entre as ruas Pamplona e Itapeva, por onde é difícil transitar.

Cada voto favorável ao impedimento é recebido com euforia - o "sim" dado pelo deputado Tiririca foi comemorado como gol em final de Copa do Mundo. Já nos votos contrários, a vaia é geral e os organizadores eventualmente fazem comentários pouco elogiosos ao microfone. A um deputado do PSOL, vociferaram: "Fora comunistas! Vão para Cuba, Venezuela, Coreia do Norte! O socialismo não deu certo em nenhum lugar do mundo! A hora de vocês está chegando! Fora!"