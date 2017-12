Ambulância superfaturada foi doada para igreja evangélica Uma das ambulâncias superfaturadas no esquema descoberto pela operação Sanguessuga, da Polícia Federal, foi doada para uma igreja evangélica de Sorocaba e está sendo usada pela prefeitura da cidade desde 2004. O veículo, colocado à disposição da Unidade de Pronto Atendimento da Zona Norte, da rede municipal de saúde, fazia parte de um lote de sete ambulâncias entregues pelo Ministério da Saúde para entidades evangélicas ligadas ao deputado federal Neuton Lima(PTB-SP). A ambulância faturada para o Ministério da Saúde tinha configuração de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) móvel, mas a que foi entregue não possuía os equipamentos correspondentes. No seu interior havia apenas uma maca. O veículo adquirido da Santa Maria Representações, uma das empresas ligadas à empresa Planam, custou aos cofres da União cerca de R$ 106 mil, mas o valor de mercado à época era de no máximo R$ 48 mil. O destinatário inicial foi a Associação Beneficente e Promocional Belém, com sede em São Paulo, que o repassou à Igreja da Assembléia de Deus, de Sorocaba. "Recebemos em doação como uma UTI móvel, mas quando chegou vimos que era uma ambulância comum", contou o pastor Osmar José da Silva. Como a igreja não tinha o que fazer com o "presente", repassou a ambulância para a Prefeitura. "Recebemos de forma legal, através de uma cessão em comodato para uso gratuito" disse o secretário de governo Carlos Alberto Maria. O termo de cessão foi assinado em março de 2004 pelo período de quatro anos. Ele conta que o deputado Neuton Lima, que tem base eleitoral em Indaiatuba, na região de Campinas, assinou o documento como testemunha. "Ele veio pessoalmente para o ato de entrega do veículo". O deputado, que é citado no documento da Polícia Federal como recebedor de dinheiro do esquema, não foi encontrado nesta quinta-feira. Sua assessoria em Brasília informou que ele está afastado temporariamente das atividades parlamentares por problemas de saúde.