Ambientalista será vice de Feldmann na chapa do PV

O ambientalista Rogério Menezes, um dos fundadores do PV em São Paulo, foi escolhido como candidato a vice na chapa de Fabio Feldmann, que concorrerá ao governo do Estado. De 1997 a 2000, Menezes foi secretário do Verde e do Meio Ambiente de Marília, no interior paulista. Feldmann, Menezes e o pré-candidato ao Senado pelos verdes, Ricardo Young, ex-presidente do Instituto Ethos, serão oficializados no sábado, 19, durante a convenção estadual do partido na Assembleia Legislativa, a partir das 10 horas.

Também serão formalizadas 240 candidaturas proporcionais. O PV não se coligou a nenhum outro partido e lançará chapa completa de candidatos a deputado federal e estadual com 30% de candidaturas femininas. A candidata do PV à Presidência da República, Marina Silva, será a convidada de honra do evento, que espera receber cerca de cinco mil militantes e simpatizantes de todo o Estado.