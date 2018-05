Ambientalista será candidato a vice de Feldmann em SP O ambientalista Rogério Menezes, um dos fundadores do PV em São Paulo, foi escolhido como candidato a vice na chapa de Fabio Feldmann, que concorrerá ao governo do Estado. De 1997 a 2000, Menezes foi secretário do Verde e do Meio Ambiente de Marília, no interior paulista. Feldmann, Menezes e o pré-candidato ao Senado pelos verdes, Ricardo Young, ex-presidente do Instituto Ethos, serão oficializados no sábado durante a convenção estadual do partido na Assembleia Legislativa.