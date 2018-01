AMB elogia entrega de Chicão a Eugênia O presidente da Associação dos Magistrados Brasileiros (AMB), Cláudio Baldino Maciel, defendeu nesta quinta-feira a decisão da Justiça do Rio de Janeiro que garantiu à ex-companheira de Cássia Eller, Maria Eugênia Vieira Martins, a guarda do filho da cantora, Francisco Eller. ?O que deve prevalecer são os interesses da criança?, afirmou o desembargador gaúcho que preside a AMB. ?O juiz tem de ver onde a criança será mais feliz, onde ela terá a sua personalidade melhor formada?, explicou. Maciel classificou a decisão como ?razoável? e disse que não se surpreendeu com o resultado. Ele afirmou que, quando decide alguma ação sobre direito de família, o juiz inevitavelmente sentencia de acordo com seus valores pessoais. ?A decisão pode depender da cultura e dos princípios do juiz?, afirmou. Apesar do avanço de decisões como a da Justiça fluminense, Maciel afirmou que o Judiciário é ainda um poder conservador. Ele observou que a sentença que garante a guarda de Francisco à Maria Eugênia pode ser questionada ainda em outras instâncias da Justiça.