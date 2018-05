AMB divulga última lista ampliada de candidatos 'ficha-suja'

A Associação dos Magistrados Brasileiros (AMB) divulgou em seu site (www.amb.com.br) nesta sexta-feira, 19, uma lista ampliada com candidatos a prefeito e vice com ficha suja, ou seja, que respondem na Justiça a processos por improbidade administrativa ou ações penais. Desta vez, o levantamento inclui 79 dos 84 municípios que possuem entre 100 mil e 200 mil eleitores. Anteriormente, o banco de dados era restrito a 26 capitais e a 47 dos 53 municípios com mais de 200 mil eleitores. Este é o terceiro e último levantamento divulgado pela AMB nessas eleições. Veja Também: Lista anterior: Maluf é campeão em processos Conheça os candidatos nas principais capitais Calendário eleitoral das eleições deste ano Especial tira dúvidas do eleitor sobre as eleições Segundo a AMB, foram pesquisados nessa etapa 667 candidatos. Desses, 9,1% respondem a processo na Justiça. A nova lista inclui ainda os três municípios que ficaram fora do levantamento anterior: Contagem e Londrina, no Paraná, e São José dos Campos, em São Paulo. A entidade informa ainda que cinco cidades do Paraná ficaram de fora deste novo levantamento porque o site do Tribunal de Justiça do Estado não realiza pesquisa pelo nome das partes. São eles: Cascavel, Colombo, Foz do Iguaçu, Guarapuava e São José dos Pinhais.