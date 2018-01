Amazonino pode enfrentar processo de impeachment

O vereador Joaquim Lucena (PSB) deu entrada no pedido de impeachment na sexta-feira, 25, mesmo dia em que Mendes pediu desculpas por ter ofendido os paraenses. No dia 21 de fevereiro, o prefeito discutiu com uma moradora de área de risco e ironizou por ela ser do Pará.

Em seu texto, Lucena defende que o prefeito não ofendeu apenas os paraenses, mas sim toda a população, ferindo o direito de ir e vir. O vereador se apoiou ainda no artigo 81 da Lei Orgânica de Manaus, em que é determinado que o prefeito pode ser processado e julgado se proceder de modo incompatível com a dignidade e o decoro do cargo.