Amazonino deve sair da lista da AMB O juiz da Propaganda Eleitoral do Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas, Francisco Carlos Queiroz, determinou à Associação dos Magistrados Brasileiros (AMB) a exclusão do candidato a prefeito de Manaus, Amazonino Mendes (PTB), da relação de "fichas-sujas" publicada no site da entidade. A AMB fez ressalva de que o candidato responde a ação penal, mas habeas corpus trancou a ação.