Amanhã é feriado onde houver segundo turno Amanhã será feriado nos 30 municípios do País onde haverá segundo turno. Os ministros do Tribunal Superior Eleitoral tomaram a decisão ao julgar pedido da Associação Brasileira de Shopping Centers (Abrasce) de esclarecimentos do funcionamento do comércio no dia. A regra também valerá para a cidade maranhense de Benedito Leite, que terá primeiro turno, por conta da anulação do pleito do dia 5. Segundo o presidente do TSE, ministro Carlos Ayres Britto, o Artigo 380 do Código Eleitoral determina que o dia da eleição será feriado nacional, mas os ministros optaram por restringir as localidades em que haverá o segundo turno.