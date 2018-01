Alvorada tem segurança especial para evitar protesto

O esquema de segurança foi montado para evitar que um grupo de ex-soldados da Aeronáutica, que faz em Brasília um ruidoso protesto com vuvuzelas e fogos de artifício, incomodasse as autoridades. O esquema de segurança, no entanto, não é ostensivo. Ônibus com crianças, grupos de turistas e carros da imprensa puderam ter acesso livre ao gramado em frente à portaria do Alvorada.

Dilma, que está gripada, está trabalhando justamente no Alvorada, onde recebeu os ministros da Fazenda, Guido Mantega; do Planejamento, Miriam Belchior; do Trabalho, Carlos Lupi; da Educação, Fernando Haddad; e do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, Tereza Campello; além do secretário-executivo do Ministério da Fazenda, Nelson Barbosa.