Alvo da Zelotes, ex-ministra compra imóvel de R$ 4,3 mi, diz jornal

BRASÍLIA - Investigada na Operação Zelotes, a ex-ministra da Casa Civil Erenice Guerra constrói uma mansão no Lago Sul, área nobre de Brasília, num terreno que foi adquirido por R$ 4,3 milhões. A negociação, ocorrida em julho de 2014, foi intermediada pelo contador José João Appel de Mattos, alvo da Operação Acrônimo.

O lote de 1.300 m², que tinha uma antiga casa, foi comprado em nome da empresa Gaya Participações Societárias S/A, empresa que tem o marido da ex-ministra, José Roberto Camargo Campos, como sócio, com 99% de participação. A edificação foi demolida para dar espaço à planta de dois pavimentos, que deve ser concluída em seis meses. Com a construção, calcula-se que a valorização do imóvel ultrapasse os R$ 4,3 milhões pelo qual foi adquirido.

De acordo com reportagem publicada no jornal "Correio Braziliense" deste sábado, 27, a assessoria da Gaya garantiu que o imóvel foi comprado com "recursos próprios" de Erenice, mas que o casal usou a intermediação do contador Appel para evitar pagar mais caro.

"Trata-se de estratégia comercial, comum no mercado imobiliário, buscando-se evitar a especulação do preço do imóvel", disse a assessoria. "A prova é que tão logo a compra do imóvel foi efetivada, as ações da empresa foram transferidas para o seu presidente, José Roberto Camargo Campos, comprovando a total transparência de procedimentos." No entendimento da assessoria, caso o proprietário soubesse que a compra seria feita pela ex-ministra, isso encadearia um aumento desleal no preço do imóvel.

Segundo o Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf), houve "movimentação atípica" entre a Guerra Advogados Associados, empresa de Erenice, e o contador Appel. Entre 2011 e 2015, foram identificados R$ 2,7 milhões em pagamentos para o escritório do contador.

O advogado de Appel, Daniel Gerder, confirmou que a casa pertence a Erenice e que parte do dinheiro da casa pode ter vindo dos recursos identificados pelo Coaf. Ele também defendeu que a compra foi declarada, incluindo as transferências de dinheiro da ex-ministra para Appel. Segundo o advogado, o contador fez a declaração de Erenice informando sobre o imóvel à Receita Federal.

A ex-ministra da Casa Civil, Erenice Guerra, renunciou ao cargo em novembro de 2010, após denúncias de tráfico de influência e lobby que envolveram seus filhos, Saulo e Israel Guerra. Ela nega envolvimento em irregularidades. Em 2015, Erenice passou a ser investigada na operação Zelotes por associação com o lobista e ex-integrante do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (Carf), José Ricardo Silva, assinando um acordo para defender os interesses da empresa de telecomunicações chinesa Huawei perante a Receita e ao próprio colegiado.

A Zelotes investiga suposto esquema de compras de medidas provisórias para favorecer o setor automotivo. Segundo a Polícia Federal, o inquérito contra a ex-ministra Erenice investiga se, eventualmente, ela foi "corrompida" ou "vítima" de tráfico de influência praticado pelos lobistas que atuaram para viabilizar as MPs.