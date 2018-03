Alvo da PF, mineradora de Dantas nega irregularidades

A empresa de mineração do banqueiro Daniel Dantas, a GME4, citada nas investigações da Operação Satiagraha, da Polícia Federal (PF), informou nesta segunda-feira, 21, em nota, que tem atualmente 402 direitos minerários, distribuídos em 13 Estados, sendo que as áreas do Pará representam 9% do total de ativos, e respeita "integralmente" as legislações ambiental e indígena. Os investimentos do banqueiro no setor estão no alvo da PF. O órgão rastreia as atividades de Dantas em áreas de mineração no Pará, supostamente localizadas em terras de preservação ambiental e reservas indígenas. Veja também: Juiz aceita denúncia e Daniel Dantas vira réu por corrupção ativa Entenda como funcionava o esquema criminoso Veja as principais operações da PF desde 2003 As prisões de Daniel Dantas Segundo o comunicado, a mineradora não detém alvará para exploração e pesquisa em áreas de preservação ambiental ou reservas indígenas. "Eventuais interferências são dirimidas pelo Departamento Nacional de Produção Mineral, como acontece rotineiramente com empresas que atuam o setor mineral", consta no texto da nota.