Alves: será respeitado prazo regimental no caso Donadon O presidente da Câmara, Henrique Eduardo Alves (PMDB-RN), disse nesta quarta-feira, 22, que será respeitado o prazo regimental de cinco sessões para pôr em votação o pedido de cassação do deputado Natan Donadon (sem partido-RO). Nesta quarta-feira, a Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Casa aprovou o parecer do deputado Sérgio Zveiter (PSD-RJ) recomendando a perda do mandato.