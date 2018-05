Alves rejeita questão de ordem do PT sobre Vargas

"Recebi hoje pela manhã o recurso, mas a nossa assessoria e eu também concordei que o Conselho de Ética e a Corregedoria são instrumentos distintos e que receberam encaminhamentos independentes, portanto, uma coisa não está atrelada a outra. Sendo assim indeferi", afirmou Alves.

Na sessão de ontem do Conselho de Ética, integrantes da bancada do PT questionaram a abertura do processo protocolado pelo PSDB, DEM e PPS alegando que um pedido de investigação similar contra André Vargas também tramitava na Corregedoria da Casa. Neste segundo caso, o requerimento é de autoria de integrantes do Psol. Na ocasião, o presidente do conselho, Ricardo Izar (PSD-SP), rejeitou a questão de ordem e os petistas recorreram à presidência da Câmara.

Ainda ontem, após a abertura do processo por quebra de decoro, Vargas renunciou à vice-presidência. Segundo Alves, a renúncia ainda não foi encaminhada oficialmente à Mesa Diretora. O peemedebista adiantou, no entanto, que a substituição do paranaense deverá ocorrer na última semana deste mês. "O cargo do novo vice também será ocupado por alguém do PT que, pela proporcionalidade, tem esse direito de um lugar na Mesa", afirmou Alves.