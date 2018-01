Alves: reforma política é prerrogativa do Legislativo

Na semana passada, quatro membros da Corte votaram pela inconstitucionalidades das doações de pessoas jurídicas, que hoje representam a maioria do financiamento de campanhas. O ministro Teori Zavascki pediu vista do processo e a decisão foi adiada.

A ação no Supremo foi apresentada pela Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), que patrocina no Congresso Nacional um projeto de reforma política que prevê o fim do financiamento por empresas privadas. O pleito, no entanto, é rechaçado por vários partidos no Legislativo, entre eles o PMDB, sigla de Alves e do presidente do Senado, Renan Calheiros (AL).

"Não compete ao Judiciário entrar nessa seara e tomar essa decisão. Essa casa dará o trâmite próprio e constitucional", afirmou Henrique Alves. O presidente da Câmara disse ainda que a Casa deve votar, em abril do próximo ano, uma proposta de reforma política elaborada por um grupo de trabalho coordenado pelo deputado Cândido Vaccarezza (PT-SP). A redação elaborada pelo grupo prevê um financiamento misto de campanha, com recursos públicos e privados, mas o ponto ainda pode ser alterado.

"Entendemos que a prerrogativa é do poder Legislativo e assim será o nosso comportamento. Se houver necessidade de votação PECs, tomaremos (a medida) na certeza que estamos cumprindo norma constitucional", concluiu Henrique Alves.

