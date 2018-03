Alves: patrocínio da Caixa a times do RN é 'normal'

Acompanhado do deputado federal e secretário nacional de Comunicação do PT, André Vargas (PT-PR), que disputa como vice, Alves também comentou a demissão de seu assessor Aluizio Dutra de Almeida, acusado ser o receptor de recursos de emendas apresentadas por Alves por meio de empresas de sua propriedade.

"Era um excelente funcionário, trabalhou durante 13 anos e preferiu sair para evitar o uso e as manobras políticas que acontecem nesses períodos", afirmou, sem dizer quem estaria por trás dessas supostas manobras.

O encontro de Alves com Richa teve a participação da bancada peemedebista do Paraná, além de outros políticos de diversos partidos, incluindo o PEN, o DEM e o PP. "O que tenho a certeza absoluta é o apoio de todos os cinco parlamentares do PMDB", disse o deputado federal Osmar Serraglio, presidente estadual da legenda.

Já o governador Beto Richa (PSDB) contemporizou e disse que a reunião não era política, mas aproveitou para alfinetar o senador Roberto Requião (PMDB), que recentemente votou contra a liberação de um empréstimo de US$ 350 milhões para o Paraná. "Temos uma reunião muito boa com nossa bancada na Câmara, o único problema está no Senado, problemas que todos conhecem", afirmou.