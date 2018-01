Alves não vê motivo para veto ao Orçamento Impositivo O presidente da Câmara, Henrique Eduardo Alves (PMDB-RN), afirmou que a presidente Dilma Rousseff fará um "gesto respeitoso" com o Congresso se sancionar a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) sem veto ao trecho que torna obrigatório o pagamento de emendas parlamentares, o chamado Orçamento Impositivo. Na segunda-feira, as ministras Ideli Salvatti (Relações Institucionais) e Miriam Belchior (Planejamento) avisaram a líderes que haveria o veto. A informação gerou revolta ao Congresso e ameaça inviabilizar a aprovação do Orçamento de 2014 neste ano.