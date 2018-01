Alves mostra alívio com possível negociação do PMDB

De acordo com Alves, as próximas semanas serão importantes para que as legendas aliadas se posicionem e Dilma reexamine as alternativas para compor as pastas. Ela já deixou claro que precisará abrigar aliados como o PSD, PTB e o recém-criado Pros, dos irmãos Ciro e Cid Gomes. "Ela já tinha dito que aquela primeira conversa (com o vice-presidente Michel Temer, na segunda-feira, 13) era uma prévia, mas preocupou. Agora, restabelece-se a normalidade", concluiu.

Em conversa com Temer e o presidente do Congresso, senador Renan Calheiros (PMDB-AL), Dilma sinalizou um possível recuo quanto à intenção de não dar nenhum novo ministério à sigla. Integrantes da agremiação ameaçaram promover uma rebelião caso não conseguissem ampliar a participação no governo. Atualmente, o PMDB tem cinco ministérios.