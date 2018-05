A sessão começou com mais de uma hora de atraso porque deputados que lutaram contra o regime não concordaram com o início dos trabalhos sob a presidência de Jair Bolsonaro (PP-RJ), defensor do regime militar e deputado mais antigo entre os presentes. Somente com a chegada de Alves os trabalhos foram abertos. Bolsonaro já bateu boca em plenário com convidados contrários ao regime militar.