Alves lança livro que combate transposição O ex-governador de Sergipe João Alves Filho (DEM) lança hoje em São Paulo um livro contra o principal projeto do governo Lula para o semi-árido. Toda a Verdade sobre a Transposição do Rio São Francisco reúne textos de Alves e de outros nove estudiosos do tema. Segundo o livro, o projeto é "faraônico", servirá mais ao agronegócio, aos criadores de camarão e indústrias do que à população e ainda ameaça "matar" o rio.