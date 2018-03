Alves justifica adiamento do orçamento impositivo Logo após anunciar o resultado da votação que aprovou uma moção de repúdio contra o governo dos Estados Unidos, o presidente da Câmara dos Deputados, Henrique Eduardo Alves (PMDB-RN), justificou aos demais deputados o adiamento da votação da proposta que estabelece o orçamento impositivo para as emendas individuais. Hoje, Alves conseguiu adiar a votação do projeto na Comissão Especial da Câmara que analisa o tema para o dia 6 de agosto.