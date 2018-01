Alves: futuras cassações seguirão caso de Donadon O presidente da Câmara dos Deputados, Henrique Eduardo Alves (PMDB-RN), disse nesta quarta-feira, 28, que a Casa seguirá o mesmo trâmite do processo de cassação de mandato do deputado Natan Donadon (sem partido/RO) para casos futuros. "Todos obedecerão o rito constitucional", disse Alves, sem falar diretamente sobre a situação dos deputados condenados no processo do mensalão. Alves descartou a possibilidade da Mesa Diretora decretar a perda de mandato. "Não poderia haver ato sumário", argumentou.