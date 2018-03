Alves espera votar royalties na próxima terça-feira

Hoje, para evitar ser derrotado, o governo conseguiu impedir a análise do mérito da proposta. Perguntado pelo Broadcast Político se, na última semana antes do recesso parlamentar, não haveria o risco de a Casa não ter o quórum necessário para debater o tema, Alves disse que a importância do projeto "vai atrair os deputados". "Tem esse risco, mas a importância da matéria vai ser maior".

O líder do PDT e relator do projeto, deputado André Figueiredo (CE), no entanto, disse que não aceita retomar a votação já na próxima semana. "Nós não votaremos na terça. Vamos votar quando quórum estiver cheio, depois do recesso".