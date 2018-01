Alves espera que votação final de meta fiscal dure 30 minutos

São Paulo - O presidente da Câmara dos Deputados, Henrique Eduardo Alves (PMDB-RN), afirmou que espera que a votação do projeto de lei que flexibiliza a meta do superávit primário possa ser concluída rapidamente na próxima terça-feira, 9. Ele falou a jornalistas em São Paulo durante evento do Instituto para Desenvolvimento do Varejo (IDV) e afirmou que espera que a votação da emenda ainda pendente não dure mais que 30 minutos.

"Para este único destaque que falta esperamos que a votação dure apenas meia hora", comentou. Alves disse ainda que deve ser mantida a íntegra do texto original do relator, o senador Romero Jucá (PMDB-PR).

O presidente da Câmara considerou que o longo processo de debates no Congresso representa a "valorização do Poder Legislativo". Ontem, após mais de 18 horas de sessão, os aliados conseguiram vencer a grande maioria das manobras regimentais movida pelos oposicionistas e deixaram a proposta perto de ser definitivamente chancelada.

Questionado, Alves não quis comentar sobre se as várias tentativas frustradas de votação do projeto sinalizariam dificuldades na articulação do governo com o Congresso. "Foi uma luta honrosa da oposição, mas a base conseguiu se unir para aprovar um projeto importante para o País", declarou.

Alves, que viajou a São Paulo logo depois da votação, que começou ontem e terminou por volta das 5h, falou ainda a um público de empresários do varejo que o Congresso precisa entender mais o setor. Ele declarou que espera propor a criação de uma Comissão Geral na Câmara para temas relacionados ao comércio e à produtividade do setor. Durante o evento, varejistas cobraram simplificação tributária e flexibilização de regras trabalhistas.

Alves ainda foi questionado por jornalistas sobre a possibilidade de assumir um ministério no novo governo da presidente Dilma Rousseff. O presidente da Câmara não respondeu à pergunta e se despediu rindo. Ele é cotado para assumir a pasta da Integração Nacional ou a da Previdência Social no lugar de Garibaldi Alves, primo dele, que retomará seu mandato como senador.