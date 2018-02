Alves e Calheiros definem votação de 'pacto federativo'

Henrique Eduardo Alves (PMDB-RN), presidente da Câmara, considera que o atual modelo de repartição de direitos, deveres, orçamento e administração "está falido". "Eu sou de um tempo em que os municípios eram pobres, hoje eles estão paupérrimos, falidos. E os estados também começam a perder autonomia, perder renda, orçamento. Isso precisa ser rediscutido entre União, estados e municípios", disse.

A pauta conjunta inclui temas como a reforma do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS); compensação a estados; fundo de desenvolvimento regional; repactuação de dívidas com a União; solução para a ''guerra'' fiscal; e novo rateio do Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal (FPE), de acordo com a Agência Senado.

O acordo prevê que os governadores definirão as prioridades e os presidentes das duas Casas colocarão os projetos em votação.