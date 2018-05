Alves diz que será relator de um dos projetos do pré-sal O líder do PMDB na Câmara, Henrique Eduardo Alves (RN), disse que vai ser o relator do projeto sobre o pré-sal que trata das linhas principais do marco regulatório, em especial do regime de partilha de produção. Ele disse que o PT vai relatar um segundo projeto e os demais partidos da base vão dividir as relatorias dos dois projetos restantes.