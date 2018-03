Alves diz que PMDB deu 99% dos votos pela DRU O líder do PMDB na Câmara, Henrique Eduardo Alves (RN), almoçou hoje com a presidente Dilma Rousseff, o vice-presidente Michel Temer e a ministra de Relações Institucionais, Ideli Salvatti. Segundo relato do próprio líder, feito no microblog Twitter, um dos assuntos do almoço foi o apoio que o PMDB deu na votação do primeiro turno da proposta de emenda constitucional (PEC) que prorroga a Desvinculação de Receitas da União (DRU).