Alves diz que fez 'o que era possível' para aprovar MPs O presidente da Câmara, Henrique Eduardo Alves (PMDB-RN), disse na noite desta terça-feira que a Casa fez "o que era possível" para aprovar as MPs 605 e 601 em tempo para apreciação do Senado e que é necessário respeitar a decisão do senador Renan Calheiros (PMDB-AL), presidente do Senado, sobre a votação das medidas em plenário. "Que (o episódio) sirva de lição para todos nós", afirmou.