Alves diz que Câmara analisará as demandas Ao chegar de viagem a Rússia, o presidente da Câmara dos Deputados, Henrique Eduardo Alves (PMDB/RN), fez uma rápida reunião na noite desta quinta-feira (20) com diretores e equipe de segurança para tomar conhecimento da onda de protestos que tomou conta do Congresso Nacional pela segunda vez nesta semana. Alves anunciou que, a partir de amanhã, a Câmara trabalhará para "interpretar" as demandas dos movimentos.