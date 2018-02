Alves diz que aguardará plenário do STF sobre Donadon Em nota divulgada na noite desta segunda-feira, 2, o presidente da Câmara, Henrique Eduardo Alves (PMDB-RN), disse que vai esperar a decisão do pleno do Supremo Tribunal Federal (STF) sobre a liminar concedida pelo ministro Luís Roberto Barroso que cancelou os efeitos da sessão que manteve o mandato do deputado Natan Donadon (sem partido-RO).