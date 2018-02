Alves discutirá caso Donadon com presidente do STF O presidente da Câmara, Henrique Eduardo Alves (PMDB-RN), informou no final da manhã desta terça-feira, 03, que se reunirá com o presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), ministro Joaquim Barbosa, às 16h, para discutir a liminar que suspendeu a sessão da Casa que manteve o mandato do deputado Natan Donadon (sem partido-RO). Alves anunciou também que vai colocar em votação, em sessão extraordinária, a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) que põe fim ao voto secreto no Legislativo.