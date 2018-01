Alves defende divisão de royalties com não produtores Apesar da resistência do Palácio do Planalto, o líder do PMDB na Câmara, deputado Henrique Eduardo Alves (RN), defendeu hoje a necessidade de dividir os recursos da chamada Participação Especial com os Estados não produtores de petróleo. Segundo ele, mesmo sem o aval do governo federal, essa divisão será incluída no relatório sobre o projeto de lei que estabelece o modelo de partilha para o pré-sal.