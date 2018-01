Alves: Congresso discutirá alteração no pacto federativo O presidente da Câmara dos Deputados, Henrique Eduardo Alves (PMDB-RN), anunciou nesta segunda-feira que o Congresso vai realizar, no dia 13 de março, uma reunião com os governadores de Estado para discutir uma agenda de propostas que alteram o pacto federativo. Na saída de um encontro no gabinete do presidente do Senado, Renan Calheiros (PMDB-AL), em que se discutiu a possibilidade apreciação do orçamento pelos deputados e senadores, Alves disse que os governadores já estão confirmando a presença no encontro.