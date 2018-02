Alves cancela reunião que discutiria caso Genoino O presidente da Câmara, deputado Henrique Eduardo Alves (PMDB-RN), cancelou a reunião da Mesa Diretora que tinha convocado para discutir a situação do deputado licenciado José Genoino (PT-SP), preso desde sexta-feira, 15, por ter sido condenado pelo Supremo Tribunal Federal (STF) no processo do mensalão. A reunião seria realizada nesta quarta-feira, 20. Alves afirmou que não tomará nenhuma medida enquanto a Casa não for comunicada oficialmente da prisão.