Alves: apuração acontecerá 'sem preocupação política'

Alves contou que recebeu hoje um telefonema de Vargas informando sobre o pedido de licenciamento do mandato por 60 dias. O presidente da Câmara preferiu não comentar a decisão de Vargas. "Não me cabe avaliar isso, me cabe apenas respeitar", respondeu.

O petista decidiu se afastar após revelações que reforçam a relação próxima entre o deputado e o doleiro Alberto Youssef, preso em uma operação da Polícia Federal. As denúncias sugerem uma sociedade entre o deputado e o doleiro.

Além do requerimento do PSOL, os partidos de oposição (DEM, PSDB e PPS) protocolaram uma representação contra Vargas no Conselho de Ética. A oposição pede abertura de processo por quebra de decoro parlamentar. O processo pode culminar com a perda do mandato.