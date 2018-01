Alves anuncia acordo para sanção do Orçamento Impositivo Após encontro com a ministra da Secretaria de Relações Institucionais da Presidência da República, Ideli Salvatti, o presidente da Câmara dos Deputados, Henrique Eduardo Alves (PMDB-RN), anunciou em plenário um acordo com o Palácio do Planalto que manterá o Orçamento Impositivo no texto a ser sancionado pela presidente Dilma Rousseff da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO). "Fiz agora um entendimento, em nome dessa Casa, com a presidente da República para que possamos votar na terça-feira, 17, o Orçamento, a PEC do Orçamento Impositivo em fevereiro, com o texto acordado nesta Casa e no Senado, e o compromisso da presidente de não vetar a LDO, mantendo portanto as regras do Orçamento Impositivo", informou o peemedebista.