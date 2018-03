Alves adia para esta quarta-feira votação de royalties

Antes, no entanto, o Plenário precisará analisar a Medida Provisória 610, que amplia o valor do Benefício Garantia-Safra para a safra de 2011/2012. O parecer dessa matéria foi aprovado ontem por uma comissão mista e a MP passa a trancar a pauta da Casa a partir de hoje.

O presidente da Casa convocou uma sessão extraordinária para as 9h30 para analisar a matéria. Além do benefício Garantia-Safra, o relator da medida, senador Eunício Oliveira (PMDB-CE), incorporou a seu parecer partes do conteúdo da MP 601, que desonera setores da construção civil e do comércio varejista, que já perdeu a validade.