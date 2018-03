Alvaro Dias se diz fora de campanha ao governo do PR O senador Alvaro Dias (PSDB-PR) disse hoje que não se envolverá na campanha para o governo do Paraná. "Ficarei equidistante do pleito", afirmou. Cotado para ser vice na chapa presidencial de José Serra (PSDB), ele tem o irmão, senador Osmar Dias (PDT), disputando o governo paranaense em coligação com PT e PMDB, que têm como candidata à Presidência da República a ex-ministra Dilma Rousseff. "É uma coisa atípica", disse Alvaro, que sempre esteve ao lado do irmão em campanhas.