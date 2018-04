Álvaro Dias pede esclarecimentos a Pimentel Inconformado com a posição da presidente Dilma Rousseff e da base aliada do governo de dispensar o ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior (MDIC), Fernando Pimentel, de prestar esclarecimentos ao Congresso sobre os R$ 2 milhões que recebeu como consultor, o líder do PSDB, senador Álvaro Dias (PR), recorreu a um novo procedimento: encaminhou 12 indagações a Pimentel, por intermédio de um requerimento, cujo seguimento depende do aval da Mesa Diretora do Senado.