Álvaro Dias pede a Renan que se licencie da presidência O senador Álvaro dias (PSDB-PR) fez em discurso no plenário um apelo ao presidente do Senado, Renan Calheiros, para que se licencie do cargo. Olhando para Renan, Dias afirmou: "Não é mais direito de Vossa Excelência permanecer na presidência. Não há mais condições políticas. A instituição está afrontada, vilipendiada, mal vista pela opinião pública. Volte à tribuna, à planície, para se defender".