Álvaro Dias fica só meia hora na convenção do PSDB O senador tucano Álvares Dias (PR) passou há pouco pela convenção do PSDB, em Brasília. Ficou apenas meia hora e foi embora sem aguardar a chegada do senador Aécio Neves (MG), que deve ser eleito presidente do partido. Dias alegou que estava gripado e sofria com rinite. Ele, no entanto, demonstrou seu descontentamento com o processo de escolha da presidência do partido.