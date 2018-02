Alvaro Dias diz que o PSDB não teme processos de Cardozo O vice-líder do PSDB no Senado, Alvaro Dias (PR), afirmou nesta quinta-feira, 28, que o partido não teme os processos que o ministro da Justiça, José Eduardo Cardozo, vai abrir contra integrantes da legenda que questionaram a atuação dele ao receber denúncias relacionadas à construção do metrô de São Paulo. Cardozo encaminhou à Polícia Federal um documento em que um ex-diretor da Siemens apontava um suposto envolvimento de tucanos no recebimento e formação de cartel do metrô paulista.