Álvaro Dias defende investigação externa sobre mordomo

Os dados dessa apuração, segundo ele, vão mostrar quais são as medidas imprescindíveis para dar transparências aos atos administrativos do Senado. "É tudo muito estranho, mas como tenho receio de fazer um prejulgamento, aguardarei respostas concretas sobre o que realmente ocorreu", afirmou, referindo-se ao caso de "Secreta". Para o senador, as medidas adotadas até agora pelo presidente do Senado, José Sarney (PMDB-AP), que criou várias comissões internas para investigar as denúncias de irregularidades, entre elas criação de cargos, nomeações e aumentos salariais por meio de atos secretos, não resolverão o problema de falta de transparência da Casa.

"Tem de ser uma investigação promovida pelo Ministério Público, acompanhamento só não resolve", insistiu. Hoje o procurador do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas da União (TCU), Marinus Marsico, disse que vai pedir informações ao Senado a respeito do desvio de função do servidor Amaury de Jesus Machado.